Keye van der Vuurst verklaart eerste nederlaag in BNXT-finale: “Wanneer we niet verdedigen, lopen we achter de feiten aan”

ZZ Leiden kan zondagnamiddag in eigen huis zijn BNXT-titel verlengen. Als Filou Oostende in Nederland wint, volgt er dinsdagavond een derde en beslissende match in deze grensoverschrijdende competitie met de beste Belgische en Nederlandse teams. De jonge Nederlandse guard Keye van der Vuurst blijft in de Oostendse zegekansen geloven.

Onder leiding van Keye van der Vuurst, die iets voor de rust tien punten op rij scoorde, veegde Oostende de 23-38-achterstand weg: 44-44. Leiden kon te snel naar 44-53, 48-64 en 54-71 sprinten zodat het vierde kwart een overbodige periode werd. Oostende, dat van de strenge refs vier technische fouten incasseerde, verloor met 66-79 in eigen huis tegen een indrukwekkend Leiden.

“Kut”, klinkt de eerste reactie van Keye van der Vuurst na die thuisnederlaag; “Balen! Je staat voor de tweede keer in de finale en je komt opnieuw 1-0 achter. Dat is nooit leuk, zeker niet in eigen huis waar je wel moet stand houden. In het eerste kwart kregen we al 28 punten tegen. Dat is teveel. Als we verdedigen, zijn we een heel goed team. Dat lieten we al in deze playoffs zien. Wanneer we niet verdedigen, wordt het heel moeilijk en lopen we achter de feiten aan. Dat zag je een hele wedstrijd.”

Die eerste finale was een fysieke topper. “Als je nog een titel kan pakken, is het normaal dat je hard strijdt. In de eerste minuten hadden we geen reactie op hun fysieke spel. Daarin zijn ze heel goed. Door daarop niet op de juiste manier te reageren, lopen we zoals vrijdag achter de feiten aan. Dat deden we onszelf aan. We kunnen de scheidsrechters de schuld geven maar uiteindelijk moeten we naar niemand anders kijken dan naar onszelf”, meent van der Vuurst.

Refs

Leiden baskette viriel, vaak agressief en zelfs op het randje van het toegelatene. “Ze mochten heel veel. Dat betekent dat wij dit ook mochten doen maar we hebben het niet gedaan. Natuurlijk moesten we meer ‘calls’ meekrijgen van de refs. Het gebeurde niet. We weten al het hele seizoen dat we die calls niet krijgen, tegenstanders wel. Daarop moeten we anticiperen. We deden dat niet op de juiste manier. Die vier technische fouten helpen ons ook niet. Dat kostte ons een achttal punten. Dat zijn gratis punten. Ook kostte het ons heel veel energie om bij 44-44 opnieuw in de match te komen. Daarna lieten we hen weer weglopen naar 44-53. We zijn niet op de juiste manier aan het derde kwart begonnen, iets wat we de vorige matchen wel deden. Zij maakten schoten die wij niet maakten. Zij kregen calls die wij niet kregen. Zij finishten alles onder de ring, wij deden dat niet. Als je jezelf op deze momenten niet beloont, wordt het moeilijk en geef je jezelf weinig vertrouwen”, zucht van der Vuurst.

© BELGA

Zelf had Keye van der Vuurst vrijdagavond knappe stats, de beste van heel Oostende: 18 punten aan 63 % en 10 assists. De jonge Nederlander lokte ook acht fouten uit. “Daaraan heb je niets als je niet wint. Het gaat om een teamprestatie. We hebben verloren: dat is het enige wat telt. Ik sta hier liever met 0 punten en 0 assists maar met een overwinning”, reageert van der Vuurst.

“Niets meer te verliezen”

Het wordt een moeilijke tweede finale zondagnamiddag in een bijzondere zaal te Leiden. Voordien is er nog een busreis van vier uur.

“Oke, maar we hebben op dit moment niets meer te verliezen. We moeten de koppen bij mekaar steken, alles geven en zien waar het schip strandt. We worden hiervoor betaald. We moeten tot de laatste minuut vechten. Vorig jaar konden we de BNXT-finale niet spelen. Nu maken we kans op die BNXT-titel. We moeten dus ervoor gaan. Natuurlijk is het mogelijk zondag in Leiden te winnen. Als we verdedigen en ons best doen, kunnen we tegen iedereen winnen. Waar en tegen wie het is, maakt niet uit. Het is wel jammer dat we vrijdag een kans lieten liggen. Hopelijk dwingen we nog een derde finalematch af!”

Pickx+ Sports en Playsports zenden de wedstrijd Leiden-Oostende zondag om 15 uur rechtstreeks uit. Ook online te volgen op bnxt.tv