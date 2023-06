Wout Van Aert zet in Zwitserland laatste puntjes op de i richting de Tour (en het WK): “Hier om vertrouwen op te doen in tijdritten”

Anders dan in de Tirreno Adriatico, gaat Van Aert in de Ronde van Zwitserland wel voluit in de tijdritten. — © BELGA

Parijs-Roubaix was de laatste keer dat Wout van Aert een rugnummer opspelde. Zondagnamiddag, om 16u53 om precies te zijn, pikt hij de draad weer op in de Ronde van Zwitserland met een tijdrit. Eén van de redenen waarom hij afwijkt van zijn gebruikelijke aanloop naar de Tour die anders via de Dauphiné verliep. In Zwitserland staan er twee chronoproeven op het menu.

Hoe is je voorbereiding op de Sierra Nevada en op Zwitserse hoogte verlopen? Sta je hier met het gevoel waarmee je hier hoopte te staan?

“Ik voel me goed. Op training loopt alles ook goed. Het is tijd om weer te koersen. De honger is groot. Niet dat ik het beu ben om te trainen. Van zo’n trainingskamp kan ik ook wel echt genieten, maar als die eerste wedstrijd er zit aan te komen, begint het altijd wel wat tegen te steken. Alles verliep gezien de omstandigheden volgens plan. Alleen op de Sierra Nevada was het weer zo slecht dat we enkele kleine dingen moesten aanpassen. Daarom hoop ik dat het deze week lekker warm is zodat ik me aan hogere temperaturen kan aanpassen voor de Tour. Het is hier ook geen meter vlak, dus ook dat heb ik nog nodig naar de Tour toe.”

Met welke doelen sta je aan de start van de Ronde van Zwitserland?

“Voluit gaan in de tijdritten en in de andere ritten die me liggen ook voor de overwinning meedoen. Het klassement dat laat ik aan me voorbijgaan. Wilco (Kelderman red.) gaat daarvoor. Het heeft geen zin om mij hier helemaal in de prak te rijden voor een ereplek in het klassement om dan niet meer in topvorm naar de Tour te trekken. De tijdritten staan hoog aangestipt. Ik ben er na de klassiekers meer specifiek op gaan trainen, ook met die nieuwe positie. Ik ben hier vooral om vertrouwen op te doen richting de tijdritten die er straks aankomen, zoals die in de kampioenschappen.”

De tijdrit van zondagmiddag is 12,7 km lang en nagenoeg vlak. Een kolfje naar jouw hand?

“Dat moet me liggen. Het is een heel mooie tijdrit langs het meer hier met een tricky finish op kasseitjes. Het gaat razendsnel gaan en op een secondenspel uitdraaien.”

Meer van dit? In de Tour hoopt Van Aert zoveel mogelijk ritten te winnen. — © A.S.O./Pauline Ballet

Je neemt het voor het eerst sinds 2021 ook nog eens op tegen Remco Evenepoel in een tijdrit en voor het eerst in een rittenwedstrijd. Maakt het dat voor jou ook interessanter?

“Natuurlijk is het leuk dat hij hier ook is. Zo vaak koersen we niet samen. Ik hoop dat hij helemaal hersteld is en dat we mekaar hier tegenkomen. Onze opbouw is niet te vergelijken. Ik ga naar de Tour en hij komt uit een moeilijke periode. Het zou niet fair zijn om hem heel erg af te rekenen op de Ronde van Zwitserland.”

Zit je met het WK in Glasgow in je hoofd en dan meer bepaald met de tijdrit daar?

“Ja, toch wel. Ik rijd mijn beste tijdritten meestal aan het einde van de Tour. Daar kom ik ook met een goeie vorm uit dus doordat het WK dit jaar kort na de Tour ligt, is dat voor mij een mooie kans om er nog eens voor te gaan. We hebben daar wel echt werk van gemaakt na de klassiekers.”

En wat met de Tour? Waar zet je daar je zinnen op?

“Mijn persoonlijke ambitie is om zoveel mogelijk ritten te winnen en hopelijk pakken we met de ploeg opnieuw de gele trui. Het gaat in elk geval al de goede kant uit in de Dauphiné. Dat geeft ook mij vertrouwen, als jongens die dezelfde voorbereiding hadden het goed doen.”