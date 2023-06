Remco Evenepoel start 2 minuten na Wout Van Aert in Ronde van Zwitserland

Wout van Aert start als eerste van de twee. De kopman van Jumbo-Visma rolt in Einsiedeln om 16u53 van het schavot. Na hem komen nog welgeteld 12 renners aan de beurt. Exact twee minuten later (16u55) rijdt Remco Evenepoel van het podium. De kans is groot dat we de winnaar al kennen als Evenepoel binnen is. De tien renners die nog na hem komen, behoren niet meteen tot de specialisten, tenzij de jonge Spanjaard Juan Ayuso alsnog verrast.

Eerste richttijd van Dennis?

Connor Swift (14u25) is de eerste die van start gaat. Biniam Girmay (14u34) rijdt vermoedelijk bewust vroeg om te kunnen recupereren voor de sprintersetappe van maandag. Tim Merlier opteert mogelijk daarvoor ook al voor 15u als starttijd. Van Aerts ploegmaat en voormalig wereldkampioen Rohan Dennis is de eerste specialist om naar uit te kijken. Hij begint er om 14u58 aan en kan op jacht naar Dries De Pooter die net voor hem van start gaat.

Om 16u50 en 16u51 mengen de Zwitsers zich. Dan starten meteen na mekaar Stefan Bissegger en Stefan Küng, twee tijdritspecialisten. Om 17u05 krijgt met Joel Sutter ook een Zwitser de gelegenheid om als laatste van start te gaan voor eigen volk.

Starttijden:

14u25 Connor Swift

14u31 Piet Allegaert

14u34 Biniam Girmay

14u37 Bert Van Lerberghe

14u50 Quinten Hermans

14u52 Fran Miholjevic

14u57 Dries De Pooter

14u58 Rohan Dennis

15u00 Tim Merlier

15u03 Matteo Sobrero

15u09 Peter Sagan

15u11 Tom Pidcock

15u13 Xandro Meurisse

15u18 Neilson Powless

15u32 Maciej Bodnar

15u39 Jordi Meeus

15u41 Rigoberto Uran

15u46 Mattia Cattaneo

15u50 Edward Theuns

15u52 Hugo Houle

15u53 Sylvain Moniquet

15u58 Stan Dewulf

16u15 Dylan Teuns

16u16 Cedric Beullens

16u20 Magnus Sheffield

16u22 Soren Kragh Andersen

16u24 Johan Price Pjetersen

16u25 Cian Uijtdebroeks

16u30 Wilco Kelderman

16u32 Kasper Asgreen

16u37 Jay Vine

16u47 Pello Bilbao

16u50 Stefan Bissegger

16u51 Stefan Küng

16u53 Wout van Aert

16u55 Remco Evenepoel

16u57 Romain Bardet

17u00 Juan Ayuso

17u02 Lennert Van Eetvelt