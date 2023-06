Tenniswereld in de ban van nieuw koppel: wereldtoppers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas openbaren hun prille liefde

Elina Svitolina maakte de voorbije twee weken indruk op Roland Garros. De Oekraïense is getrouwd met collega Gaël Monfils en samen vormen ze zowat het bekendste koppel in de tenniswereld. Maar daar is nu enigszins verandering in gekomen.

Op sociale media circuleren namelijk al een paar dagen video’s en foto’s van Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas. De Spaanse nummer ex-nummer twee van de wereld bij de vrouwen (na een blessure weggezakt naar nummer 29) en Griekse nummer vijf bij de mannen blijken de liefde bij elkaar gevonden te hebben. Badosa en Tsitsipas zijn momenteel op reis in Dubai. Ze gaan samen uit, maar trainen ook onder hun tweetjes zo blijkt.

De bal ging aan het rollen toen de twee op Spotify hun profielfoto’s aanpasten naar eentje van hen twee. Badosa verwijderde nadien alle Instagram-berichten met haar (gewezen dus?) partner Juan Betancourt, een model met wie ze al jaren samen was. Badosa haakte geblesseerd af voor Roland Garros, maar zat wel in de tribune bij wedstrijden van Tsitsipas.

Intussen hebben de tennissers een gedeelde Instagram-pagina geopend genaamd ‘Tstsidosa’. Lezen we in de bio: “Best friends and soulmates, nothing less nothing more.”