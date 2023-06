Belgian Cheetah Hanne Claes stelt persoonlijk record in Genève opnieuw bij en nadert op Belgisch record

Dinsdag in het Spaanse Huelva plaatste Claes zich al voor het WK in Boedapest met 54.87, zaterdag deed ze nog beter. Ze nadert nu tot op 28 honderdsten van het Belgisch record van Paulien Couckuyt. Drie andere Cheetahs liepen de vlakke 400 meter in Genève. Imke Vervaet was de snelste in een persoonlijk record van 51.91. Naomi Van Den Broeck klokte 52.00, Helena Ponette 52.38. De WK-limiet staat op 51.00.

Rani Rosius won de 100 meter in 11.24, vier honderdsten boven haar persoonlijk record. Met de Belgian Rockets klokte ze ook nog 43.81 op de 4x100 meter. De Rockets zijn met 43.58 voorlopig vijftiende op de wereldranking, terwijl de top zestien aan het WK mag deelnemen. Nog een Rocket, Delphine Nkansa, moest zaterdag vrede nemen met 23.20 op de 200 meter. Haar persoonlijk record staat op 23.03.

Op de 400 meter liep Jonathan Sacoor een seizoensbeste van 46.21. De WK-limiet bedraagt 45.00. Ook Julien Watrin, die al zeker is van het WK, liep op de 400 meter horden een seizoensbeste van 49.79. Op de 100 meter horden moest Anne Zagré vrede nemen met 13.07, terwijl de WK-limiet 12.78 bedraagt. Camille Laus verging het nog minder. Ze werd op de 800 meter gehinderd door een val en bleef met 2:11.20 liefst tien seconden boven haar persoonlijk record.