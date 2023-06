Emotionele Iga Swiatek geniet van derde eindzege op Roland Garros: “Wist dat het lastig zou worden”

Iga Swiatek schreef zaterdag voor het tweede jaar op rij en de derde keer in totaal Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, op haar naam. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale op het gravel in Parijs de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 43) in drie sets (6-2, 5-7 en 6-4). “Het is altijd een plezier hier te tennissen en alles te geven”, reageerde Swiatek na haar triomf.

Swiatek strooide, zoals steeds na grandslamfinales, met lof naar Muchova. De Poolse speelde een keer eerder tegen de Tsjechische en verloor die partij. In 2019 moest de dan piepjonge Swiatek in de eerste ronde van het toernooi in Praag het onderspit delven.

“Iedereen binnen mijn team wist na onze eerste ontmoeting dat het vandaag lastig zou worden. Ik was onder de indruk van de verscheidenheid van haar uithalen. Ik hoop dat we nog veel finales zullen spelen.”

De 22-jarige Swiatek is de eerste tennisster sinds 2007 die erin is geslaagd haar titel op Roland Garros te verlengen. Zestien jaar geleden lukte dat ook Justine Henin, die driemaal op rij (2005-2007) de beste was.

“Ik zou dit niet kunnen zonder mijn team”, aldus de Poolse. “We hebben samen dit toernooi gewonnen, en het was niet makkelijk. We staan elke week op het tennisveld zonder pauze. Ik ben echt blij dat ik nu kan genieten. Ik zeg het elk jaar, dit is mijn favoriete plek op het circuit. Het is altijd een plezier hier te tennissen en alles te geven.”