Florian Vermeersch moet ook in het Hageland vrede nemen met ereplaats: “Ik had de benen om te winnen, maar maakte enkele kapitale fouten”

De Noor Rasmus Tiller heeft zaterdag voor een tweede keer in zijn carrière Dwars door het Hageland gewonnen. Stan Van Tricht (Soudal-Quick Step) eindigde op de Citadel van Diest als tweede, voor Florian Vermeersch (Lotto Dstny), die zo stilaan grossiert in ereplaatsen.

Het venijn zat ook dit jaar in de staart van Dwars door het Hageland. Valpartijen en een karrenvracht aan lekke banden verstoorden het koersverloop. In de finale geraakten met Florian Vermeersch, Stan Van Tricht en de Noor Rasmus Tiller drie renners voorop. Yves Lampaert, ploegmakker van Van Tricht, strandde op een zucht van de koplopers.

© gmd

“In deze warmte kwam het erop aan om niet over de limiet te gaan”, sprak Vermeersch na de bijzonder stoffige wedstrijd over de gravelstroken in het Hageland. “Het was heel belangrijk van voldoende te drinken. Wonderwel lukte het me om me te sparen tot de slotronde.”

Dat leverde de renner van Lotto Dstny uiteindelijk dus een derde plaats op boven op de Citadel in Diest. Van pure frustratie klopte Vermeersch met de vuist op het stuur bij het overschrijden van de finish. “Of iedereen op zijn juiste plaats staat? Dat weet ik niet goed. Ik had de benen om te winnen, maar maakte in het slot enkele kapitale fouten. Het zorgt voor een gelaten gevoel. Ik zou moeten tevreden zijn omdat ik een goede wedstrijd reed, maar ik ben het niet. Deze aankomst ligt me. Snij ik de laatste bochten iets beter aan, dan zat er misschien meer in. Dit is een gemiste kans. Nu goed, ergens moet ik ook tevreden zijn met het niveau dat ik haal na de stage die ik heb afgewerkt.”

Puntenpakker

Vermeersch verzamelt dit seizoen ereplaatsen, maar slaagt er niet in om de hoofdvogel af te schieten. De Boucles de l’Aulne (2de), Antwerp Port Epic (4de), Tro-Bro Léon (8ste) en Tour du Finistère (9de) tonen de grote regelmaat van de Zaffelarenaar. Het betekent wel dat Vermeersch zijn UCI-puntentotaal koers na koers aandikt en ook dat is geen onbelangrijk gegeven.

Toen er zich na een move van Mathieu van der Poel op 75 kilometer van het einde een ruime kopgroep vormde, tekenden ook Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) en Sander De Pestel en Alex Colman (Team Flanders-Baloise) present voorin. In het slot, toen Van der Poel lek reed, spatte de kopgroep uit elkaar. Van Asbroeck eindigde uiteindelijk als negende, Sander De Pestel werd elfde. Huys, die na de Giro de competitie hervatte, strandde op de zestiende plaats.