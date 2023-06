Challenger Surbiton: Zizou Bergs grijpt naast finale tegen Andy Murray

Bergs verloor in de halve finales tegen de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 134) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

In de andere halve finale versloeg de Schotse voormalige nummer 1 van de wereld Andy Murray (ATP 43) de Australiër Jordan Thompson (ATP 76) in 7-6 (7/5) en 6-3. De 36-jarige Murray, in Surbiton het tweede reekshoofd, won vorige maand het Challengertoernooi van Aix-en-Provence, zijn eerste trofee sinds 2019. Toen veroverde hij op de European Open in Antwerpen zijn 46e en (tot dusver) laatste ATP-titel.

De 24-jarige Bergs was eerder deze week ook in het dubbelspel actief in Surbiton, maar zijn avontuur eindigde aan de zijde van de Nederlander Gijs Brouwer al in de eerste ronde.