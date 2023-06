‘Unabomber’ Ted Kaczynski dood teruggevonden in zijn cel

Ted Kaczynski, de Amerikaanse terrorist die beter bekend was als de ‘Unabomber’, is dood teruggevonden in zijn cel. Dat melden Amerikaanse media. Hij werd 81.

Kaczynski was verantwoordelijk voor 16 bombrieven die tussen 1978 en 1995 drie dodelijke slachtoffers en 23 gewonden maakten doorheen de Verenigde Staten. De voormalige wiskundeprofessor had zich teruggetrokken uit de samenleving, en vond dat de mensheid de natuur vernietigde.

Hij werd in 1996 opgepakt na wat door velen wordt omschreven als de grootste en duurste klopjacht in de geschiedenis. Kaczynski zat zijn levenslange celstraf sinds 2021 uit in een gevangenis in North Carolina. Hij leed al langer aan een slechte gezondheid.