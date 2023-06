Felicia heeft al zo’n driehonderd mijnfossielen, waarvan een groot deel binnenkort te bewonderen is in haar atelier. — © Karel Hemerijckx

Houthalen-Helchteren

De Houthalense kunstenares Felicia Carina is op zoek naar fossielen afkomstig uit de Limburgse steenkoolmijnen. “Het zijn heuse teletijdmachines, die een schat aan info bevatten over het leven in onze contreien miljoenen jaren geleden”, vertelt de Houthalense. Binnenkort opent er een expositie in haar atelier.