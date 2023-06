Ramen open of dicht? En de gordijnen? Ventilatoren aan of af? Alleen al van het nadenken over hoe we ons huis gaan beschermen tegen de mogelijke hittegolf, beginnen we te zweten. Gelukkig zijn docent bouwfysica Jelle Laverge (UGent) en doctoraatsstudent Bert Belmans (VUB) er om u te helpen. “Het belangrijkste is: logisch nadenken.”