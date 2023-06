Dominique Van Malder: "Ik heb vroeg besloten: niet met mij. Ik ga hier niet in mee. Ik breek hieruit. Ik ga doen wat ik graag doe."

Het gaat er Dominique Van Malder al langer over de schaamte te doorbreken. In Patiënt Dompi zet de acteur en programmamaker daar zijn eigen lichaam voor in, dat een maagverkleining onderging. "Ik kán niet meer die binnenfretter zijn."