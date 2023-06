Blijft Youri Tielemans in de Premier League? “Rode Duivel ondergaat vandaag medische testen bij Aston Villa”

De Rode Duivel is gratis op te pikken na zijn vertrek bij Leicester. De voorbije weken werd hij zou interesse hebben uit Turkije, van kampioen gelinkt aan Turks kampioen Galatasaray (met naar verluidt een vierjarig contract en een jaarsalaris van 4 miljoen euro netto), AS Roma en AC Milan. De Romeinen zouden zelfs al twee keer gesproken hebben met zijn managers.

Maar in Engeland klinkt het nu vrij zeker dat Tielemans naar Aston Villa trekt. Hij zou zaterdag zijn medische testen ondergaan alvorens zijn handtekening te zetten onder een contract voor vier seizoenen. ‘The Villains’ - met Dendoncker 26 op het veld - spelen volgend jaar Conference League na een zevende plek in de Premier League, terwijl Leicester degradeerde.

Het nieuws werd even later ook bevestigd door transferjournalist Fabrizio Romano:

De nu 26-jarige Tielemans trok in 2017 de deur bij Anderlecht achter zich dicht voor een avontuur bij AS Monaco, dat 25 miljoen voor hem betaalde. Na een uitleenbeurt legde Leicester 45 miljoen op tafel in de zomer van 2019. Uiteindelijk kwam de middenvelder tot 195 optredens voor de Foxes, met wie hij de FA Cup en Engelse supercup won. Daarin was hij goed voor 26 goals en 28 assists.