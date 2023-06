Tiller wint voor tweede keer Dwars door het Hageland, maar baalt van pech Van der Poel: “Had graag gezien waar ik sta tegenover hem”

Een bonk van een kerel is het, maar dat weerhield hem er niet van op de Citadel van Diest zijn medevluchters Stan Van Tricht en Florian Vermeersch achter zich te laten en Dwars door het Hageland op zijn naam te schrijven. Voor de tweede keer overigens, want ook in 2021 was de Noor al de beste in de koers met onverharde stroken. Al baalt hij van één ding: de pech van Mathieu van der Poel.

De afgelopen jaren reed Tiller zich regelmatig in de kijker in het Vlaamse voorjaar. Echte topuitslagen reed de Noor niet, maar hij toonde wel uit het juiste hout gesneden te zijn voor de klassiekers. Dit voorjaar reed hij iets minder prominent in beeld, maar ereplaatsen in de Grand Prix du Morbihan (derde) en Tro Bro Léon (vijfde) in mei toonden dat het nu wel goed zit met de vorm. En die vorm verzilvert hij nu met winst in Dwars door het Hageland. ‘Dit is heel belangrijk voor mij. Ik ben er dit jaar al een paar keer dichtbij geweest, maar ik slaagde er niet in de resultaten te behalen die ik wilde. Nu is het eindelijk gelukt en daar ben ik heel blij om. Hierop kan ik verder bouwen voor de volgende wedstrijden.”

Toen Tiller in volle finale wegreed met Belgen Stan Van Tricht en Florian Vermeersch, werd al snel duidelijk dat één van deze drie de overwinning zou binnenhalen. Voelde Tiller toen al dat hij de sterkste was? “Ja, ik voelde me echt sterk. Je probeert de andere jongens te lezen. Al weet je het natuurlijk nooit zeker. Maar ik had er wel vertrouwen in. Op die klim vielen we aan en het voelde goed. In de laatste vijfhonderd meter was het dan kwestie om zo veel mogelijk kracht op die pedalen zetten en te proberen als eerste over de aankomst te komen.”

De Belgen Van Tricht en Vermeersch moesten hun meerdere erkennen in Tiller.

Wie er op die laatste passage op de Citadel van Diest niet bij was, was Mathieu van der Poel. Pech en een drievoudige fietswissel maakten een einde aan de winstkansen van de Nederlander. “Het was een beetje jammer, want ik wilde graag weten waar ik sta tegenover Mathieu. Natuurlijk is het makkelijker om te winnen zonder hem, maar je wil altijd de beste kloppen. Hij zal ook de Baloise Belgium Tour rijden, dus ik zal hem daar wel tegenkomen.”

En na die Baloise Belgium Tour volgt de Tour de France. Voor het eerst in hun geschiedenis neemt Tillers ploeg Uno-X Pro Cycling deel aan de Tour. Met deze vorm kan Tiller ook in Frankrijk een gooi doen naar een ritzege. Maar zover wilt de Noorse kampioen nog niet vooruitkijken. “De selectie is nog niet gemaakt. Dat ik er na deze overwinning zeker deel van ga uitmaken? Ik hoop van wel. Ik richt me eerst op de Ronde van België en de nationale kampioenschappen. Daarna zien we wel.”