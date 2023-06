Rode Duivel Trossard opent Belgian Red Court in Winterslag

Hij werd al een tijdje gebruikt maar het plechtig moment liet de Koninklijke Voetbalbond over een Leandro Trossard. Als Genkenaar en Rode Duivel kon de bond geen betere ambassadeur kiezen. Heel wat fans hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een handtekening te scoren.

Genk is de tweede in Limburg en de zesde in Vlaanderen waar een Belgian Red Court is geopend. Het doel is vooral zoveel mogelijk jongeren aan het voetballen krijgen. De mini-voetbaltempel ligt vlak achter de Heilig Hartkerk, is zeer laagdrempelig en nodigt kinderen en jongeren uit om er een balletje te trappen. Om er ook leven in te krijgen en de werking te coördineren, werd een ‘Court Coach’ aangesteld. Het plein is, volgens de bond, bovendien een belangrijk hulpmiddel om de sociale cohesie in de wijken te verbeteren.

Behalve de mini-voetbaltempel officieel openen, kon Rode Duivel Leandro Trossard ook nog wat gekscheren met de bal.