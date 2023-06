Onvoorspelbare Victor Campenaerts pakt zowaar de bolletjestrui op slotdag van de Dauphiné: “Leuk om zo de tiende verjaardag van mijn eerste hoogtestage met Jefke te vieren”

Met Victor Campenaerts in de buurt valt er altijd iets te beleven. De wederoptredende Gavernaar was niet alleen de fil rouge van deze koninginnenrit, hij begint ook zondagmorgen aan de slotetappe van de Dauphiné in de bolletjestrui. Hugo COOREVITS in Saint Sorlin d’Arves

Op de Croix de Fer, de allerhoogste berg die ooit in 75 jaar Critérium du Dauphiné beklommen werd, haalde hij de blauwe trui met de witte bolletjes af. ‘Vocsnor’ ging als eerste op de top van de Madeleine en de Mollard, maar de Croix de Fer zelf met finish op 2067 meter hoogte was er te veel aan. “Ik kan wél zeggen dat ik er als eerste aan begon”, grapte de voormalige werelduurrecordhouder. “Da’s ook al iets voor een jongen met mijn lichaamsbouw.”

Tweede keer de strijdlust

Voor zijn raid van dit keer 115 km kreeg hij de prijs van de strijdlust. Na de maandagetappe naar La Chaise-Dieu (goed voor 150 km voorop) was het al de tweede keer. Als niet-Fransman moet je daar wel iets speciaals voor doen. Vraag het maar de zaterdagmiddag uit koers gestapte Rune Herregodts die zondag 25 meter te kort kwam, maar toch de strijdlust naar Dorian Godon zag gaan.

“Ik heb me rot geamuseerd”, zei Campenaerts nadat hij tot twee keer toe op het podium werd geroepen. “De Dauphiné is natuurlijk de Tour niet, maar onderweg waren er best veel mensen die naar mij riepen. Op de Madeleine kwam ik als eerste door. Da’s een col van bijna 2000 meter hoogte. Bij het scanderen van mijn naam kreeg ik zowaar kippenvel.”

Vlammen met Cavagna

“Vanuit de volgauto raadden ze me aan om ook te proberen als eerste door te komen op de Mollard. Wat ook lukte. Boven stonden daar de ouders van Tiesj, zijn vriendin Fien en zijn dochtertje. Ze gingen uit het dak en schreeuwden me toe dat ik de nieuwe bergkoning was. Ik ben dan zo hard mogelijk blijven rijden, maar je weet dat de gele brigade je toch nog bij de lurven neemt. Ook al omdat we dus nooit enorm veel voorsprong kregen. Ook al hadden we in het begin met Rémi Cavagna, Anthony Perez en Madis Mikhels een goed groepje. Ze probeerden nog een tegenaanval op te zetten, maar ik zei tegen Rémi: ‘dat laten we niet gebeuren hé!’ Je hoeft Cavagna dat geen twee keer te zeggen, maar op de Madeleine kreeg hij het ineens heel moeilijk.”

© AFP

Campenaerts is een renner die altijd wéér nieuwe bronnen van motivatie vindt. “Op deze manier wou ik ook de tiende verjaardag vieren van het allereerste hoogtekamp die ik samen met mijn Jef Van Meirhaeghe hield hier in de buurt. Nu ja, we zaten toen in Venosc in de Oisans. Ook al lag de Croix de Fer niet achter de hoek, we reden geregeld deze col op. In koers zelf had ik deze berg nog nooit gedaan.”

Zich amuseren en tegelijk publiciteit maken voor Lotto-Dstny: daar draait het bij Campenaerts om nadat hij voor het eerst sinds zijn rugwervelbreuk in de Bredene Koksijde Classic (17 maart) opnieuw in competitie verscheen. “In zo’n koninginnenrit heb je twee mogelijkheden: of je blijft zitten in het pak en wacht tot je gelost wordt eenmaal Vingegaard beslist dat het tempo wordt opgedreven, of je doet zoiets zoals ik vandaag ondernam. Het eerste koersuur was het daarenboven vlak, dus peerden we door en haalden we het eerste uur 50,7 km.”

© AFP

De Dauphiné is de tweede profkoers waarin Campenaerts de bergtrui zal dragen. “Ik won dat klassement vorig jaar in de Ronde van Wallonië, maar daar gingen we nooit ver boven de vierhonderd meter boven de zeespiegel. Deze leiderstrui is dus van een totaal andere orde.”

Met vriendin Nel naar Sestrières

Campenaerts heeft zijn bolletjestrui nog niet binnen want in de slotrit naar La Bastille in Grenoble zijn er nog zes cols, waaronder met de Granier een berg van buiten categorie. Pierre Latour ligt met negen punten achterstand op vinkenslag. “Het wordt heel zwaar en zeer moeilijk om die ‘bollen’ te verdedigen, maar ik ga het proberen. Een bijkomende motivatiebron is dat mijn vriendin Nel erbij is. Na de Dauphiné rijden we onmiddellijk door naar Sestrières voor een hoogtestage van twee weken. Al zal ik vanaf maandag wel eerst enkele dagen rust pakken”, aldus de 31-jarige Campenaerts die ook nog een boete van 200 Zwitserse frank kreeg (circa 206 euro) wegens ongepast gedrag (lees urineren, red) voor de fictieve start. Zijn gedrag na kilometer nul was alleszins voorbeeldig.