Belg (59) verdronken tijdens zwemmen in Guatemala

Landgenoot Vincent S. is verdronken in Guatemala. — © rr

In Guatemala is een Belg (59) verdronken tijdens het zwemmen in een meer. Dat schrijven lokale media. Het gaat om Vincent S., die daar al zeven jaar woonde.

Het incident gebeurde in Panajachel, een toeristisch plaatsje in de hooglanden van Guatemala. Landgenoot Vincent S. (59) woonde daar al geruime tijd. Volgens kennissen had hij daar de gewoonte om te zwemmen en fietsen aan het meer van Atitlán. Maar afgelopen donderdag liep het mis. De man zou tijdens het zwemmen ondergedompeld zijn, en kwam niet meer boven.

Getuigen waarschuwden onmiddellijk de hulpdiensten, maar zij konden Vincent S. niet meer redden. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden, maar alles wijst op een ongeval. “Het lichaam vertoonde geen tekenen van geweld. Er wordt verondersteld dat het slachtoffer mogelijk verstrikt is geraakt in wat algen”, klinkt het.

Volgens vrienden was Vincent S. vroeger een model voor kledinglijnen en werkte hij ook een tijd voor een kostuumbedrijf. De laatste tijd bood hij zijn diensten aan als conciërge in de omgeving van het meer waar hij is verdronken.