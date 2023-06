Zestien uitgestorven witte neushoorns uitgezet in Congo

De witte neushoorn gold jarenlang als uitgestorven in de Democratische Republiek Congo, maar nu zijn zestien exemplaren vanuit Zuid-Afrika overgebracht naar het nationaal park Garamba, in het noorden van het land.

Ongeveer vijftien jaar werden geleden de laatste noordelijke witte neushoorns in het wild gezien, in het Congolese nationaal park aan de grens met Zuid-Soedan. Die ondersoort van de witte (of breedlip-) neushoorn is zo goed als uitgestorven, aangezien er maar twee vrouwelijke exemplaren meer van bestaan.

Van de zuidelijke witte neushoorn zijn er daarentegen nog ongeveer 16.000 exemplaren in leven. Zij leefden oorspronkelijk in Zambia en Zuid-Afrika, maar ondertussen zijn er na succesvolle verhuizingen ook grotere hoeveelheden in Kenia. Ook de zestien nieuwe dieren in Garamba zijn zuidelijke witte neushoorns.

De natuurbeschermingsorganisatie African Parks deelde zaterdag mee dat de neushoorns de reis per vliegtuig maakten. Ze komen uit een Zuid-Afrikaans natuurreservaat. De organisatie werkte voor de hervestiging samen met het Congolese Institut congolais pour la conservation de la nature, dat verantwoordelijk is voor het behoud en de bescherming van de nationale parken van Congo. Als de overbrenging een succes blijkt, zal de komende jaren een 70-tal van de dieren naar het Garambapark worden overgebracht. Daarmee zou het project de grootste verhuizing van neushoorns ooit worden.