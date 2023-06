Rode Duivel Leandro Trossard opent Belgian Red Court in ‘zijn’ Genk: “Het doet mij plezier dat ik iets kan teruggeven

Rode Duivel Leandro Trossard heeft zaterdag in Genk een nieuw Belgian Red Court officieel geopend. Dankzij zulke sociale voetbalterreintjes wil de Belgische voetbalbond (KBVB) jong en oud samenbrengen via voetbal, de sport laagdrempeliger maken en de sociale cohesie bevorderen.

Sinds enkele jaren renoveert de KBVB verouderde voetbalveldjes tot wat de voetbalbond omschrijft als “hedendaagse minivoetbaltempels”. Na Lier, Hasselt, Sint-Niklaas, Lokeren en Waregem viel de eer nu te beurt aan de stad Genk. De komende jaren moet de teller van het aantal Red Courts op veertig komen te staan. ​

Dat Trossard het veldje in Genk opende, is geen toeval. De 28-jarige Limburger, die nu voor Arsenal uitkomt, maakte in het verleden grote sier bij KRC Genk en hielp de club in 2019 mee aan de landstitel. Zaterdag trapte Trossard een balletje met enkele Genkse jongeren en verklaarde zo de Genkse Red Court voor geopend. ​”Ik heb als voetballer veel te danken aan Genk. Ik beleefde er zowel bij de jeugd als bij de A-kern mooie momenten”, zei de aanvallende middenvelder, die door een kleine chirurgische ingreep de interlands met de Rode Duivels deze maand moet laten schieten. “Ik voetbal ondertussen al een aantal jaren in het buitenland, maar de Genkenaars zijn mij duidelijk nog niet vergeten. Ze ontvangen mij steeds met open armen. Het doet mij dan ook plezier dat ik iets kan teruggeven aan de stad die me zoveel heeft geven.”

De feestelijke opening van de Red Court in Genk was meteen ook het startschot voor tal van activiteiten op het opgesmukte voetbalterreintje. Zo worden er voetbalwedstrijdjes georganiseerd, net als andere voetbalactiviteiten om de sociale cohesie in de stad te bevorderen.