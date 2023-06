Toyota neemt Ferrari te grazen in openingsronde van de 24 Uur van Le Mans, Belgische auto meteen in problemen

In Le Mans is de jubileumeditie van de jaarlijkse 24 Uur van start geschoten. Toyota nam meteen de leiding over van polesitter Ferrari, maar het eerste uur werd grotendeels onder safetycar afgewerkt, na een crash in de buik van het peloton.

Het was NBA-vedette LeBron James die het eeuwfeest van de 24 Uur van Le Mans op gang mocht vlaggen. Maar nog voor hij in actie kwam, was er al consternatie in het Belgische kamp. De LMP2 van DKR Engineering, de auto onder de vlag van Racing For Belgium, raakte niet weg van de grid door een kapotte starter. Maxime Martin kon uiteindelijk weer aanpikken, maar als allerlaatste. Na een uur was hij weer vierde in LMP2.

Vooraan namen de twee Ferrari’s, die zich ook als eersten hadden gekwalificeerd, de kopstart. Maar na een dikke halve ronde stak Sébastien Buemi zijn Toyota in Indianapolis naast de beide Ferrari’s.

In de chicanes op Hunaudières hadden diverse rijders contact gemaakt of zich laten verrassen door de vochtige piste. Meteen werd de safetycar uitgestuurd voor reparaties aan de vangrails.

Na een dik halfuur onder neutralisatie hield Toyota stand op kop. Laurens Vanthoor mocht de start nemen op de Porsche met nummer 6 en hield zijn wagen uit alle problemen. Na een uur lag hij in vijfde stelling.

De 24 Uur van Le Mans eindigt zondag om 16 uur.