Op de eerste tropische (weekend)dag van het jaar zoeken veel Limburgers verkoeling. Hoewel er officieel niet gezwommen mag worden, is De Plas in Houthalen-Helchteren erg in trek bij waterratten en zonnekloppers. “Twee weken geleden danste ik hier onder het zonnetje tijdens Extrema Outdoor, vandaag kom ik hier puffen met de kinderen.”