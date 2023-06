Yanina Wickmayer stoomt door naar finale in Surbiton

Wickmayer versloeg in de halve finales de Britse Katie Boulter (WTA 125), het achtste reekshoofd, in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 10 minuten. In de finale wacht voor Wickmayer de Britse Katie Swan (WTA 162), die het in de halve finales vlot van haar landgenote Yuriko Miyazaki (WTA 209) haalde in 6-1 en 6-0.

De 33-jarige Wickmayer won vrijdag de finale van het dubbelspel in Surbiton. Samen met de Amerikaanse Sophie Chang versloeg ze de Britse derde reekshoofden Alicia Barnett en Olivia Nicholls met 6-4 en 6-1 in de finale. Het was al de vijfde dubbeltitel op het ITF-circuit voor Wickmayer dit seizoen.

In het enkelspel won Wickmayer in 2023 op ITF-niveau al de toernooien in Trnava (W100) en Tallinn (W40). In totaal veroverde ze in haar loopbaan tot dusver dertien ITF-titels. De voormalige nummer 12 van de wereld (in 2010) telt ook zes WTA-titels op haar palmares (waaronder een WTA 125).