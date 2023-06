Remco Evenepoel tipt op Manchester City in Champions League-finale: “Maar Lukaku en De Bruyne verdienen het allebei”

Als ex-voetballer bij onder meer PSV en Anderlecht, moet je aan Remco Evenepoel (23) uiteraard niet uitleggen wat er vanavond in Istanbul op het spel staat. De wereldkampioen volgt het voetbal nog op de voet en kreeg in de Giro zelfs het bezoek van Rode Duivel Jan Vertonghen. Daags voor hij zelf opnieuw koerst, wil hij de Champions League-finale mét Belgisch tintje zeker niet missen. Hij kreeg de vraag wie hij het meeste winstkansen toedicht. Alleen zat tijdens de online persconferentie woordvoerder Phil Lowe naast hem. De Brit is een hardnekkige Man City-fan en die deelde hem een stomp uit bij zijn initiële antwoord.

Uurtje langer op

“Is het Inter tegen Manchester City?”, lacht Evenepoel. “Ik dacht dat het United was. Wel, als je de halve finales bekijkt, dan is het Inter dat het zal halen. (lacht) Neen, serieus. Manchester City won de Engelse competitie en pakte de beker. Zij zullen erop gebrand zijn om die derde grote prijs ook te pakken. Inter heeft wel een team dat een goed niveau haalt. Het zijn twee iconische ploegen. Daarvoor ga ik gerust een uur later naar bed. Ik wil die finale graag zien. Het is toch de Champions League. Dit is een speciale match.”

En wat dan met het Belgische verhaal. Staat Evenepoel in kamp Lukaku of kamp De Bruyne? “Goh, in allebei. Ze zijn allebei zo belangrijk geweest voor onze nationale ploeg- en ze verdienen het alle twee.”