Remco Evenepoel legt uit waarom hij niet naar de Tour trekt: “Als ik er start, ga ik all-in en daarvoor wil ik 150 procent zijn”

Over de Giro-kater

“Had geen moeite om naar ritten te kijken”

Na de tijdrit die hij winnend afsloot, zag Evenepoel er al behoorlijk ziek uit en die toestand verbeterde niet. Een coronabesmetting verplichtte de wereldkampioen om na rit 9 van de Giro op te geven en in België te gaan uitzieken. Van daar zag hij ook hoe Roglic uiteindelijk zijn vierde grote ronde wist te winnen. “Ik heb elke rit gezien”, zegt Evenepoel. “Alleen de laatste niet. Toen zijn we met de broertjes en zusjes van Oumi een ijsje gaan eten. Het was voor mij eigenlijk niet moeilijk om de ontknoping te volgen. Ik was met goeie herinneringen uit de Giro vertrokken. Ik won twee ritten en droeg het roze.” Vanuit Italiaanse hoek dook er kritiek op. La Gazzetta dello Sport beschuldigde Evenepoel ervan om covid-19 te gebruiken als excuus om op te geven. “Dat was niet makkelijk, maar ik heb niets te verbergen. Ik was zo ziek, dat het tweede streepje op mijn zelftest sneller kleurde dan het eerste. (lacht) Gelukkig ben ik mentaal sterk om zoiets achter me te laten.”

Hier leek er nog geen vuiltje aan de lucht, maar op 14 mei gaf roze Remco op in de Giro. — © BELGA

Over zijn vormpeil

“Vermoedelijk op enkele procentjes na top”

Pas vier dagen na zijn opgave in de Giro, testte Evenepoel voor het eerst negatief op corona op donderdag 18 mei. Nadien volgden de nodige medische onderzoeken en de dinsdag nadien kreeg hij van de medische cel het licht op groen om opnieuw te fietsen. “Toen ik negatief testte, heb ik eerst wat tijd gemaakt voor vrienden en familie. We zijn eens naar de cinema geweest en hebben een barbecue gedaan en zoals ik al zei ben ik ook eens een ijsje gaan eten. Op de fiets had ik toch drie dagen nodig voor ik weer een beter gevoel kreeg. Dat was uiteindelijk pas twee weken na mijn exit in de Giro het geval. Ik ben nog tien dagen in de Ardennen gaan trainen om me voor te bereiden en tijdens het eerste trainingsblok daar hebben we beslist om voor deze Ronde van Zwitserland te gaan. Mijn conditie is beter dan in de laatste dagen van de Giro. Toen was ik al opmerkelijk minder goed. De rit waarin ik tijd verloor op Roglic, dat zou me normaal gezien niet overkomen zijn omdat het een Ardennenachtige rit was. Ik heb nu een beter gevoel in mijn benen dan toen, maar ik mis vermoedelijk nog enkele procentjes om echt top te zijn. Ik ben benieuwd wat dat brengt tegen mannen die in volle voorbereiding zijn op de Tour en van hoogte komen.”

Over een eventuele Tour-deelname

“Als ik zou lossen, ontploft er een bom in België”

Al snel raakte bekend dat Evenepoel zich na zijn gedwongen exit in de Giro, niet zou klaarstomen voor de Tour. Nochtans waren er hier en daar stemmen die vonden dat hij dat wel moest doen. Tadej Pogacar was er daar één van. “Niet dit jaar”, grijnst Evenepoel. “Ik heb er met Tadej een beetje over zitten sturen. Jullie moeten begrijpen dat ik zes maanden bezig geweest ben met de Giro voor te bereiden. Ik stond daar in topvorm aan de start en heb maandenlang op een naakte berg gezeten om die piekvorm te bereiken. Als je dan tien dagen zo ziek bent dat je niet kan fietsen, dan is het niet makkelijk om die topvorm terug te pakken te krijgen. Als ik in de Tour start, zal het all-in zijn. Dan wil ik 150 procent zijn. Dat was nu niet mogelijk. Een beetje geduld nog, maar die dag komt, geen zorgen. (grijnst)” Een plan B om zonder ambities te starten en voor ritwinst te gaan, lag heel even op tafel, maar al heel snel werd het ervan geveegd. “Ik kan niet koersen zonder verwachtingen. Als ik in de eerste bergrit zou moeten lossen, dan zou er in België een bom ontploffen.”

De Ronde van Zwitserland start met een tijdrit van 12,7 km in Einsiedeln. — © Getty Images,

Over zijn ambities in Zwitserland

“Klassement dag per dag bekijken”

De startlijst van de Ronde van Zwitserland puilt niet uit van de klassementsmannen. Een Evenepoel in topvorm, zou er ook topfavoriet zijn. Alleen staat er bij zijn vormpeil dat kleine vraagtekentje. Waar mikt de wereldkampioen dan op? “Het hoofddoel is een ritzege pakken, maar dat mag ook met Tim Merlier, die in de derde rit een goede kans krijgt. Voor het klassement gaan we het dag per dag bekijken. Dat is een beetje een loterij. Ik kom hier fris aan de start, maar dit is een zware race. Zeker het middenste deel. De tijdrit van zondag is meteen belangrijk.” Die is 12,7 km lang en veelal vlak. “Kort en snel, de man die dat het best kan, is Lampaert en hij is er niet. Bissegger is hier ook heel sterk in en hij rijdt voor eigen volk, dus hij zal gemotiveerd zijn. Daarnaast zijn er ook nog Küng en Wout (Van Aert red.) natuurlijk. Ik denk dat het in 14 à 15 minuten moet kunnen. Voor mezelf is het misschien vooral zaak om tijd te nemen op de andere klassementsrenners.” Tot slot gaf Evenepoel ook nog mee waarom hij Zwitserland boven de Baloise Belgium Tour verkoos. “Dit parcours is meer wat ik in de toekomst voor ogen heb. Als je spreekt over ontwikkelen en presteren, is dat meer de richting die ik uit wil. Ik draag een speciale trui en wil die zoveel mogelijk in de World Tour tonen. De Ronde van België won ik al twee keer en ik wil in mijn carrière ook eens die van Zwitserland gewonnen hebben.”