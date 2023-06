Rolstoeltennisser Tokito Oda (17) is jongste winnaar Roland Garros in open tijdperk

De zeventienjarige Japanse rolstoeltennisser Tokito Oda (ITF 2) is de jongste mannelijke grandslamwinnaar sinds het open tijdperk van de sport in 1968 begon. De vanaf maandag nieuwe nummer een van de wereld versloeg zaterdag in de finale van Roland Garros het Britse topreekshoofd Brit Alfie Hewett (ITF 1) in twee sets (6-1 en 6-4).