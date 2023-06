Geen Ronde van België, dus gaat Lotte Kopecky koersen bij de… heren junioren

Lotte Kopecky won na de echte Strade Bianche vorig jaar nu ook de Belgische versie. Dwars door het Hageland staat bekend om zijn vele gravelstroken die er droog en stoffig bijlagen.

“Ik kreeg zoveel stof binnen dat ik bijna niet meer kon slikken,” lachte ze, “maar ik heb me geamuseerd. Zo nu en dan offroad rijden, vind ik leuk. Het was een nerveuze wedstrijd die pas op het laatste klimmetje werd beslist. Toen Pfeiffer doortrok, kwamen we met vier vooraan te zitten. Voor mij maakte het niet uit of de groep erachter nog terugkwam of niet, ik kon in beide scenario’s winnen.”

Kopecky won met een klein kloofje op Schweinberger (Fenix-Deceuninck), Georgi Pfeiffer (DSM) werd derde.

Nu de Baloise Belgium Tour (14 tot 18 juni) niet doorgaat, is het puzzelen voor Kopecky om zich in ideale omstandigheden te kunnen klaarstomen voor het WK in augustus.

“Ik ga veel trainen, maar ook een paar wedstrijden meerijden met de junioren om voldoende competitieritme te hebben: volgende week rijd ik in Wetteren. Ik heb geen idee waar ik kan eindigen in die juniorenkoers, maar ik doe dat allemaal in functie van het WK. Ik heb dat in het verleden nog al gedaan. Of ik de Giro (30 juni-9 juli, red.) of de Tour (23-30 juli, red.) zal rijden, daarover communiceren we later. Beide keuzes hebben voor- en nadelen richting WK.”