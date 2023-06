David Goffin wint zijn eerste kwalificatieronde in Rosmalen

De Belgische nummer een, het tweede reekshoofd in de voorrondes, haalde het in twee sets (6-4 en 6-1) van thuisspeler Alec Deckers (ATP 601). De partij duurde een uur en drie minuten. De 23-jarige Deckers stond dankzij een wildcard van de organisatie in de kwalificaties.

In zijn laatste kwalificatieronde treft Goffin opnieuw een Nederlander. Jesper De Jong (ATP 195), het zevende reekshoofd, rekende in zijn eerste kwalificatieronde in twee sets (6-3 en 6-1) af met zijn landgenoot Thijmen Loof (ATP 1895).

De 32-jarige Goffin is de enige Belg in de kwalificaties op Rosmalen. Op Roland Garros sneuvelde hij vorige week in de eerste ronde. De komende weken is hij veroordeeld tot kwalificaties voor de meeste toptoernooien. Ook voor Wimbledon is hij niet rechtstreeks geplaatst.

© REUTERS

Zverev past met dijbeenblessure voor Stuttgart

Alexander Zverev (ATP 27) zal volgende week niet deelnemen aan het ATP-toernooi in eigen land, in Stuttgart (gras/718.410 euro), dat maandag van start gaat. Dat maakte de organisatie van het toernooi zaterdag bekend. De 26-jarige Zverev verloor vrijdag nog de halve finale van Roland Garros tegen de Noor Casper Ruud (ATP 4).

Ruud haalde het met 6-3, 6-4 en 6-0. Zverev leek naarmate de partij vorderde hinder te ondervinden van een blessure. Hij blijkt nu met een lichte verrekking in het bovenbeen te sukkelen. Stuttgart wordt zo geschrapt van zijn programma, een week later hoopt de Duitser wel te kunnen deelnemen in het Duitse Halle. Dat moet zijn enige voorbereidingstoernooi worden voor Wimbledon (3-16 juli).