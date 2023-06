“Bid voor mij”: Paus Franciscus deelt boodschap na operatie

“Ik waardeer oprecht de gebeden en talrijke blijken van nabijheid en genegenheid die ik de afgelopen dagen heb ontvangen,” zei de paus in een tweet die vrijdag online werd geplaatst. “Ik bid voor iedereen, vooral voor hen die lijden. Ik vraag u om mij in uw gebeden te houden,” voegde hij eraan toe.

De paus verblijft in het Gemelli-ziekenhuis in Rome nadat hij woensdag een buikoperatie onderging. Zijn gezondheid is aan de beterende hand, volgens een verklaring van het Vaticaan die eerder vrijdag werd uitgegeven. Vaticaan woordvoerder Matteo Bruni zei dat de paus verder herstelt en dat zijn “postoperatieve verloop goed blijft”.

“De Heilige Vader heeft geen koorts, de hemodynamische parameters zijn normaal, de infusen zijn weggehaald en blijft zich voeden met een vloeibaar dieet,” zei Bruni in de verklaring.

Ontroerd.

“Paus Franciscus is ontroerd door de vele berichten die hij in deze uren blijft ontvangen. In het bijzonder wil hij zijn gedachten en zijn dank richten tot de kinderen die momenteel in het ziekenhuis zijn opgenomen, voor de genegenheid en liefde die hij heeft ontvangen door hun tekeningen en hun berichten,” zei Bruni.

“Aan hen, evenals aan de medische staf, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers die dagelijks die dagelijks met pijn in aanraking komen en het gewicht ervan verlichten, betuigt hij zijn dankbaarheid voor hun nabijheid en gebed,” voegde hij eraan toe.