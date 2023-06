Vlammen door het dak van basisschool in Veldwezelt

De brandweer rukte onmiddellijk uit om het vuur te blussen.

Later meer.

Eerder deze week woedde er ook een brand in de houtafdeling op de scholencampus Mosa-RT in Maaseik. Drie machines en een 50-tal eindprojecten gingen daarbij in vlammen op.

LEES OOK. Drie machineruimtes van houtafdeling Mosa-RT afgebrand: “Ook 50-tal eindprojecten vernield”