Mogen de Lions 3X3 naar het EK? Met een 2 op 2 naar kwartfinale EuroCup Qualifier

De 3X3 Lions hebben op de eerste dag van de Europe Cup Qualifier in het Roemeense Constanta zich als groepswinnaar en met een 2 op 2 in poule A geplaatst voor de kwartfinale. Die wordt morgen tegen de nummer 2 van poule C betwist.

Een week na het 3X3 WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen moesten de 3X3 Lions, nummer 5 in de wereld, alweer het terrein op. Thibaut Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Caspar Augustijnen zijn actief op de 3X3 Qualifier Europe Cup in het Roemeense Constanta. De eerste wedstrijd in poule A bracht tegen Kroatië (FIBA 9) en na een spannende pot een 10-7 zege. De tweede wedstrijd werd tegen Estland (FIBA 8) dan weer met 16-9 gewonnen. De 3X3 Lions plaatsen zich met een 2 op 2 en als groepswinnaar voor de kwartfinale. Morgenochtend om 10u20 kampen de Belen tegen Zwitserland (FIBA 13), Roemenië (FIBA 24) of Denemarken (FIBA 98) voor een stek in de halve finale.

Hoe kwalificeren de 3X3 Lions zich voor het EK? Bepaalde teams zijn rechtstreeks gekwalificeerd voor het EK. Israël is als gastland (het EK is in Jeruzalem en van 5 tot 7 september) sowieso gekwalificeerd. Ook titelverdediger Servië krijgt een ticket. Daarnaast gaan 3 tickets naar de best gerangschikte teams op 01 november 2022. Toen waren dat Litouwen, Letland en Nederland.

De overige 7 ticketskunnen bemachtigd worden via FIBA 3×3 Europe Cup Qualifiers. Zowel in Constanta (waar onze Lions zitten) als Bratislava zijn 3 tickets voor het EK te winnen. De top 3 van elke qualifier bemachtigt een ticket voor het EK. Het is dus zaak voor de 3X3 Lions om in Roemenië bij de eerste drie te eindigen. Een twaalfde en laatste ticket voor het EK wordt uitgedeeld op een derde qualifier, in het Cypriotische Limassol.