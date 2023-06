Past een fiets in een Lamborghini? Mathieu van der Poel geeft het antwoord

Mathieu van der Poel is met de eigen auto naar de start van Dwars door het Hageland gereden. Hij deed dat met zijn Lamborghini Urus. En wat met zijn koersfiets? Mits het demoteren van de wielen paste die perfect in de koffer, zo blijkt.

Van der Poel besloot de Ronde van Zwitserland links te laten liggen en zich via een alternatief programma met onder meer Duracell Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour voor te bereiden op de Tour de France.

Dwars door het Hageland, een koers met meer dan veertig kilometer onverhard, wordt vandaag gereden en MVDP ging er op eigen kracht heen met zijn fiets in de koffer. Het is voor Van der Poel de eerste koers sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij wordt meteen als topfavoriet gezien.