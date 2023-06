Het wordt de komende dagen tropisch warm in Limburg en in de rest van Vlaanderen, met temperaturen die vandaag oplopen tot 31 graden. Of het een hittegolf wordt hangt volgens weerman Ruben Weytjens af van of het ook maandag nog zo heet blijft. “Gisteren bleef het kwik zo goed als overal in de provincie net onder de 30 graden hangen.”