IS eist zelfmoordaanslag op Afghaanse moskee op

De Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de zelfmoordaanslag in een moskee in het noorden van het land opgeëist waarbij donderdag zeker dertien mensen het leven lieten. Onder hen ook een commandant van de taliban, Safiullah Samim.

Bij de aanslag in Faizabad, hoofdstad van de Noord-Afghaanse provincie Badachsjan, raakten ook meer dan dertig mensen gewond.

In een verklaring verspreid via Telegram eiste IS vrijdagavond de aanval op. Een IS-strijder begaf zich tussen een menigte talibanlieden en liet zijn bomvest ontploffen. IS claimt daarbij een hogere dodentol. De verklaring kon wel niet onafhankelijk geverifieerd worden. De taliban hadden enkel bevestigd dat het om een aanslag ging.

Taliban

In de moskee vond een rouwdienst plaats voor de plaatsvervangende gouverneur van het talibanbewind voor Badachsjan. Maulawi Nesar Ahmad was eerder deze week om het leven gekomen bij een aanslag opgeëist door IS.

De extreem-islamistische taliban veroverden in de zomer van 2021 opnieuw de controle over heel het Aziatische land. Ze profiteerden daarbij van de terugtrekking van de internationale, in hoofdzaak Amerikaanse, troepen uit het land.

Reeds voor de taliban opnieuw de macht veroverden, voerde de lokale afdeling van IS aanslagen en aanvallen uit op de taliban. De twee islamistische groeperingen zijn al jaren felle rivalen in het land. IS voerde al verschillende aanslagen uit op hooggeplaatste talibanleden.