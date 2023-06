Hoe gezond is jouw tuin? Haal nu je meetpakket op

De mensen wier tuin geselecteerd is voor het burgeronderzoek Bodemleven/Hoe gezond is jouw tuin? kunnen nu hun meetpakket afhalen. Op 18 juni start het wetenschappelijk experiment in 1.000 Limburgse tuinen.

Begin dit jaar startte Het Belang van Limburg een grootschalig citizen science-project met het onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) van de UHasselt en het Vlaams Departement Omgeving en de steun van verschillende andere partners. Doel is de kwaliteit en diversiteit van het bodemleven in onze provincie in kaart brengen.

Uit ruim 5.000 kandidaten heeft het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt 1.000 Limburgse tuinbezitters geselecteerd en die moeten nu hun meetpakket afhalen.

Zo’n meetpakket bevat de benodigdheden en handleiding voor het tuinexperiment. De meetpakketten kan je tot en met zondag 18 juni 2023 ophalen. Op die dag starten we met de metingen: je moet dan acht theezakjes ingraven op een plekje in je tuin en één bodemsensor (de tuindolk) ernaast plaatsen. We zorgen voor een artikel en instructievideo waarin onderzoekster dr. Sofie Thijs duidelijk laat zien hoe je te werk moet gaan.

De tuindolk stuurt gegevens als temperatuur en vochtigheid automatisch door naar de onderzoekers. Je kan de metingen van jouw tuindolk online volgen. Een link naar die meetgegevens ontvang je per mail.

Op 16 september stopt het experiment. Theezakjes, tuindolk en een staal tuingrond moet je dan inleveren op de locatie waar je het meetpakket ophaalde. Gooi de doosjes en verpakking van je meetpakket dus niet weg, je moet ze hergebruiken bij het inleveren!

Problemen of vragen? Raadpleeg de website: bodemleven.be/vragen. Als je daar geen antwoord vindt, contacteer dan de onderzoekers via info@bodemleven.be.

In februari presenteren we de resultaten van het citizen science-project.