Problemen in BNXT League: Na Aris Leeuwarden en Amsterdam ook financiële moeilijkheden bij Donar Groningen

Problemen in de BNXT League en vooral in Nederland. Aris Leeuwarden en Amsterdam kregen van de licentiecommissie geen licentie voor de campagne 2023-24. En nu zijn er financiële problemen bij Donar Groningen. “We brengen in kaart welke keuzes we moeten maken om de club op het hoogste niveau te houden,” verduidelijkt Groningen in een persbericht.

Donar Groningen verloor vorige week nog de Nederlandse titelfinale na een thriller tegen ZZ Leiden. Een geweldige ontgoocheling voor de club uit Groningen. Nu komen er nog een pak extra-sportieve problemen bij. In een persbericht laat Donar weten dat het met grote financiële problemen kampt. “We zullen de tering naar de nering moeten zetten om de continuïteit van de club te waarborgen.” Volgens Donar is er “een flink gat in de begroting geslagen”. De club wijt die financiële kater onder meer aan een slechte competitiestart, waarbij de coach en verschillende spelers doorgestuurd werden. Ook de naweeën van de coronapandemie en de inflatie zijn een oorzaak van de financiële problemen. Donar Groningen is met zes titels sinds 2000 één van de topclubs in het Nederlandse basketbal. “De afgelopen periode zijn we met een groot aantal schuldeisers in gesprek gegaan om afspraken te maken over achterstallige betalingen. Ook brengen we in kaart welke keuzes we als bestuur moeten maken om de club de komende jaren op het hoogste niveau te behouden.” Na Aris Leeuwarden en Apollo Amsterdam, die in tegenstelling tot Donar Groningen (nog) geen licentie kregen voor de BNXT League campagne 2023-24, dus een derde Nederlandse club die in de problemen zit. Terwijl België met Kortrijk Spurs over elf clubs op het hoogste niveau beschikt dreigen er steeds meer financieel donkere wolken over het Nederlandse basketbal. Zo komt de competitieformule van de grensoverschrijdende BNXT League echt wel onder druk.