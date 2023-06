Europese luchtvaartautoriteit: personeelsschaarste zet veiligheid luchtvaart onder druk

Een gebrek aan geschikt personeel kan de veiligheid in de luchtvaart dit zomerseizoen onder druk zetten. Daarvoor waarschuwt de Europese luchtvaartautoriteit (EASA) in een onlangs gepubliceerd veiligheidsbulletin.

Door de coronacrisis verloor de sector veel medewerkers. Toen vorig jaar de vraag naar internationale vliegreizen weer snel aantrok, was er vaak te weinig personeel om die passagiersstroom aan te kunnen. Ook dit jaar hebben luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, luchtverkeersleiders en onderhoudsbedrijven moeite om genoeg gekwalificeerde medewerkers te vinden, ziet de EASA.

Het gaat dan niet alleen maar om gebrek aan ervaren cabinepersoneel of piloten, maar bijvoorbeeld ook aan technici en afhandelaars aan de grond. Dat kan leiden tot oververmoeidheid bij het wel beschikbare personeel, bijvoorbeeld in het geval dat luchtvaartmaatschappijen te veel tickets blijven verkopen en de werkdruk hoog blijft.

Grote verstoring

Op dit moment heeft de EASA geen acute veiligheidszorgen, benadrukt het agentschap. Maar in april en mei zag de toezichthouder al wel voortekenen van grote verstoringen. Daarbij gaat het ook om een gebrek aan reserveonderdelen of vliegtuigen, die de druk op de in gebruik zijnde toestellen vergroten.

De luchtvaartautoriteit roept alle bedrijven en organisaties in de luchtvaart op om goed na te gaan waar veiligheidsrisico’s kunnen toenemen als gevolg van die schaarste aan personeel en materieel. Ook drukt EASA iedereen op het hart een “positieve veiligheidscultuur” te bewaken. Daarin moet iedereen zich zeker genoeg voelen om potentieel gevaarlijke situaties aan te kaarten.