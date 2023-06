Schrijverskoppel Lize Spit en Rob van Essen getrouwd, en het was geen traditioneel huwelijk

Lize Spit, schrijfster van ‘Het Smelt’ en ‘Ik ben er niet’, is vrijdag getrouwd met de Nederlandse auteur Rob van Essen. De twee gaven elkaar het jawoord in het Brusselse stadhuis. Dat deelden ze zelf via sociale media.

Onder toeziend ook van hun getuigen – een schilderij van een oud koppel – werden auteurs Lize Spit en Rob van Essen vrijdag man en vrouw, maar een traditioneel huwelijk was het niet. Van Essen verscheen niet strak in het pak, die rol was voor Spit weggelegd. Zij droeg in plaats van een witte bruidsjurk een elegant blauw pak. Verder was er, op de bevoegde schepen na, niemand aanwezig in de zaal. Achteraf danste het koppel hun weg door het stadhuis en genoten ze samen van een koffie en een chocolademuffin, zo is te zien op de Instagram-story van de schrijfster.

Ook haar man deelde hun huwelijksgeluk via sociale media. Felicitaties en gelukswensen voor het koppel lopen via de reacties onder de tweet binnen.