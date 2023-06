VIDEO. Neymar woont NBA-match dit keer bij in het gezelschap van Vinicius Jr.

Neymar Jr. is een grote basketbanfan en woonde game 4 van de playoffs in de NBA bij in het gezelschap van Neymar Jr., ploegmakker bij de Braziliaanse nationale ploeg. Ook de derde wedstrijd had Neymar live bijgewoond in South Beach en toen was zijn maatje Paul Pogba. De Denver Nuggets wonnen de vierde wedstrijd met 95-108 van Miami Heat waardoor ze op één zege van hun eerste NBA-titel staan. De Nuggets staan immers 3-1 voor in de best of seven.