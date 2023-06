Blinken trekt op 18 juni naar China na eerder uitstel van bezoek

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken trekt volgend weekend naar China. Dat hebben Amerikaanse functionarissen die anoniem wilden blijven, vrijdag laten weten. Blinken stelde in februari nog een bezoek aan China uit nadat een vermoedelijke Chinese spionageballon het Amerikaanse luchtruim was binnengedrongen.

Blinken zou op zondag 18 juni landen in Peking. Het zou het eerste bezoek zijn van een hoge Amerikaanse diplomaat aan China sinds de reis van Mike Pompeo, de voorganger van Blinken, in oktober 2018. Het bezoek van Blinken is nog niet officieel aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In november vorig jaar ontmoetten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping mekaar tijdens de top van de G20 in Indonesië. Dat was voor de eerste keer sinds Biden het Witte Huis betrokken heeft. De twee spraken af om in bepaalde dossiers samen te werken.

De relaties tussen de Verenigde Staten en China raakten in februari echter opnieuw gespannen nadat Washington een vermoedelijke Chinese spionageballon had neergehaald uit zijn luchtruim. Volgens Peking diende de ballon voor wetenschappelijk onderzoek, de VS blijven erbij dat het om een spionageballon ging.