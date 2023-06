Breaking Bad-acteur Mike Batayeh (52) overleden

Acteur Mike Batayeh, bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad, is op 52-jarige leeftijd overleden. — © Getty Images for DIFF/ Gareth Cattermole/Getty Images

Acteur Mike Batayeh, bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad, is op 52-jarige leeftijd overleden door een hartaanval. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Batayeh was ook werkzaam als voice-over en komiek.

De familie van Batayeh meldt aan TMZ dat de acteur op 1 juni is overleden in zijn huis in Michigan. Volgens zijn zus Diane is zijn dood plots, omdat hij nooit eerder hartproblemen had. “Hij zal enorm worden gemist door degenen die van hem hielden”, laat zijn familie in een statement weten.

In Breaking Bad speelde Batayeh de rol van Dennis Markowski, de manager van de beruchte wasserette die als dekmantel diende voor een drugslab. Hij was in drie afleveringen te zien.

Naast zijn werk voor “Breaking Bad” was Mike een succesvolle komiek en deed stemmenwerk. Hij verscheen ook in “The Bernie Mac Show”, “Boy Meets World” en “CSI: Miami”. Mike laat 5 zussen en een heleboel neefjes en nichtjes achter.