“Zonnig met tropische maxima tot 31 graden”

Vandaag loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum rond 31°C. Het wordt dus de eerste tropische dag van de zomer want op vrijdag bleef het kwik zo goed als overal in Limburg nog nét beneden de kaap van 30°C steken.

Het blijft droog met veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er een aantal onschuldige stapelwolkjes ontstaan.

De wind komt uit het oosten en haalt lange tijd gemiddeld 3 Beaufort. In de loop van de avond zal de wind wel grotendeels wegvallen. Daardoor blijft het nog lange tijd aangenaam terrasjesweer.

Ook op zondag zal de temperatuur rond of net boven 30°C uitkomen.

Om van een hittegolf te kunnen spreken hebben we 3 dagen met 30°C en méér nodig. Doordat het woensdag even een koelere dag was kan hier ten vroegste op maandag sprake van zijn. Doordat het vrijdag op de meeste plaatsen geen 30°C werd hebben we dan echter ook nog 30°C of méér nodig.

