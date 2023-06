Genkse pizzabakker en drie andere vermeende leden van ‘ndrangheta overgeleverd aan Italië, advocaten in beroep

Vier vermeende leden van de maffiaclan ‘ndrangheta moeten naar Italië om daar berecht te worden in een groot drugsonderzoek. Maar hun advocaten gaan allemaal in beroep tegen die beslissing.

De raadkamer sprak zich vrijdag uit over de vier Italiaanse uitleveringsverzoeken van vier vermeende leden van de Calabrese ‘ndrangheta, een van de drie grootste en machtigste maffiaclans uit de laars. Het gaat om Sebastiano S. (53) en Francesco S. (56). De twee Italiaanse broers zitten al vijftien maanden in de gevangenis van Hasselt nadat ze in februari 2022 werden aangehouden in een grote operatie die eveneens gericht was tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad en de ‘ndrangheta in het bijzonder. De andere twee verdachten zijn ook broers: Giuseppe (49) en Marcello (56) N. uit Genk. Die laatste, een populaire pizzabakker, mag in afwachting van de overlevering aan Italië wel naar huis gaan. “Hij wordt onder elektronisch toezicht geplaatst en krijgt een enkelband”, bevestigt zijn advocaat Luk Delbrouck.

Marcello en Guiseppe. — © rr

Detentieregime

Als hij al moet vertrekken. Want de advocaten van alle vier de verdachten tekenen beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. “We hebben heel wat opmerkingen en bezwaren geuit. We gaan ons nu verder voorbereiden om ons ook in hoger beroep te verzetten tegen de overlevering”, reageert raadsman Adam Miskovic. Hij treedt op voor Francesco S. en volgt zijn collega-confrater Natascha Bielen die hoger beroep aantekent voor zijn broer Sebastiano. Er zouden onder meer opmerkingen zijn over het strenge en volgens sommigen onmenselijke detentieregime voor vermeende maffiosi in Italië. Mensenrechtenorganisaties sprongen al in de bres.

Terugkeergarantie

Advocaat Jan Swennen is dan weer niet te spreken over het feit dat het openbaar ministerie hun drugsonderzoek en de strafvordering overmaakt aan Italië, waar ze een ander onderzoek voeren die ook op een andere periode betrekking heeft. Hij wijst onder meer op het specialiteitsbeginsel en de terugkeergarantie. “Er valt nog heel veel te zeggen over deze zaak”, aldus Swennen.

Het beroep komt binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen.