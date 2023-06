Pornoactrice Jenna Jameson getrouwd met vriendin Jessi Lawless

Voormalige pornoactrice Jenna Jameson (49) is in het huwelijksbootje gestapt met haar vriendin Jessi Lawless (40). De twee trouwden op 23 mei in Las Vegas, aldus People.

De twee leerden elkaar online kennen. “Ik was al een hele tijd verliefd op Jessi omdat ze heel groot was op Tiktok. En ik hou van Tiktok”, vertelde Jameson aan People. “Ik hield van haar kijk op de dingen en ik had er een band mee.”

Lawless, die de podcast ‘Born Lawless’ host en meer dan 1,5 miljoen volgers heeft op Tiktok, geeft toe dat ze Jameson niet meteen had herkend. “Ik dacht: wie is die Jenna”, aldus de vrouw. Uiteindelijk begonnen ze in januari te daten nadat de vorige relatie van Lawless op de klippen liep.

“Alles aan haar voelde al thuis. Ze is waarschijnlijk de sterkste persoon die ik ooit heb ontmoet”, aldus Lawless. “Ik heb de persoon gevonden bij wie ik altijd had moeten zijn. De toekomst ziet er ongelooflijk rooskleurig uit en ik ben echt opgewonden om dit avontuur aan te gaan met Jessi.”

