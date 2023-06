Beloften van bondscoach Mathijssen jagen op ultieme droom: “Europese titel en olympisch ticket”

De Jonge Duivels van bondscoach Jacky Mathijssen zijn in Tubeke begonnen aan hun voorbereiding op het EK U21 in Roemenië en Georgië. “Mijn spelers gaan voor de ultieme droom.” Lees: een olympisch ticket pakken en Europees kampioen worden.

Met een open training en een persmoment hebben de Belgische U21 hun EK-campagne officieel op gang getrapt. Een voorbereiding die begon met een stevige domper. Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren moest het oefenkamp op dag één al verlaten met een dijblessure. “Pas maandag bekijken we wie hem vervangt. We nemen geen overhaaste beslissing”, aldus Jacky Mathijssen. Ook op de vraag of Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman - beiden opgeroepen voor de Rode Duivels - later nog aansluiten, kon de coach geen sluitend antwoord geven. “Daar moeten we nog een consensus over vinden.” Al-Dakhil trainde vrijdag onder het aandachtig oog van bondscoach Domenico Tedesco wel mee met zijn generatiegenoten voor hij na het weekend mag aansluiten bij de grote jongens voor de interlands tegen Oostenrijk (17 juni) en Estland (20 juni).

Pittige poulefase

In een groep met Jong Oranje (21 juni), thuisland Georgië (24 juni) en Portugal (27 juni) wacht de Jonge Duivels op het EK een pittige poulefase. “Nederland en Portugal beschouwen zichzelf als favoriet voor de eindwinst”, weet Mathijssen. “Het ligt niet in onze stijl om dat ook van de daken te schreeuwen, maar ik kan je verzekeren dat wij diep vanbinnen ook die ambitie hebben. Ik ben omgeven door mannen die gaan voor de ultieme droom: het EK winnen”.

Iets wat later tijdens het persmoment ook zonder omwegen werd bevestigd door aanvoerder Aster Vranckx: “We gaan naar Georgië om het toernooi te winnen”, vertelde de middenvelder van AC Milan. Doorstoten tot in de halve finale staat ook gelijk aan het verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Parijs. “Ook dat is een serieuze uitdaging”, wist Mathijssen. “Deze week heeft Faris Haroun ons nog spontaan verteld over zijn deelname aan de Spelen van 2008 in Peking. Voor ons allemaal was dat een extra motivatie om het ook eens te kunnen meemaken.”

Mini-stage in Israël

Na een vrij weekend vertrekken de Jonge Duivels dinsdag voor een korte stage naar Tel Aviv, waar er donderdag nog geoefend wordt tegen Israël. Zondag reist de ploeg dan verder door naar de Georgische hoofdstad Tbilisi, waar ze ook hun drie poulewedstrijden afwerken.