Britse ex-premier Boris Johnson neemt ontslag als parlementslid: “Op antidemocratische wijze gedwongen”

Johnson was premier van het Verenigd Koninkrijk tussen 2019 en 2022. Hij stapte op toen hij zwaar onder vuur was komen te liggen tijdens en na de coronacrisis, waarin veel vraagtekens gezet werden achter zijn beleid en enkele feestjes die tegen de geldende coronamaatregels ingingen. De pandemie bleef hem ook na zijn ontslag achtervolgen. Een commissie onderzoekt het beleid dat gevoerd is en vraagt al geruime tijd inkijk in mails en Whatsapp-berichten die de toenmalige premier stuurde met andere politici en gezondheidsfunctionarissen. Dat ligt gevoelig, zo bleek al meermaals, want het vrijgeven ervan hield Johnson lange tijd af. Vorige week besliste hij die toch vrij te geven.

Nu houdt Johnson het ook als parlementslid voor bekeken. “Het is heel droevig dat ik het parlement moet verlaten”, verklaart hij zijn ontslag in The times. “Voorlopig toch. Maar bovenal ben ik verbijsterd en onthutst dat ik op antidemocratische wijze uit het parlement kan worden gedwongen door een commissie die wordt voorgezeten en beheerd door Harriet Harman. met zo’n flagrante vooringenomenheid.“

Johnson was het parlementslid van het kiesdistrict Uxbridge & South Ruislip. Die inwoners zullen nu opnieuw moeten stemmen om een nieuw parlementslid te kiezen.