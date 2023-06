The time is now. Na jaren van sneuvelen met zicht op de meet lijkt Manchester City op weg om als best voetballende ploeg ter wereld ook eindelijk de oppergaai te winnen, de Champions League. Van Haaland over De Bruyne die opstaat op de grote momenten tot Guardiola die eens normaal doet: waarom het nu in de finale tegen Inter wel zou moeten lukken.