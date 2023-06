Olympiër Gabriël De Coster plaatst zich in de World Cup in Praag voor de halve finale

Gabriël De Coster opent dit weekeinde zijn internationaal seizoen kajak slalom met een deelname aan de World Cup die in Praag plaats vindt. De 22-jarige kajakker uit KCC Mechelen was al op de Spelen in Tokio aan de slag en mikt dit seizoen naar een tweede Olympische deelnameticket. Gabriël gaf alvast present tijdens de eerste internationale afspraak: hij plaatste zich voor de halve finale en peddelde daarin een resultaat bij elkaar die perspectieven opent voor de komende belangrijke regatta’s.

Maarten De Wilde, de technische directeur topsport kajak, schetst voor Gabriël de weg naar Parijs: “Om zich rechtstreeks te plaatsen moet Gabriël eind augustus op het WK zich bij de top 15 landen peddelen of op de Europese Spelen het enige Olympisch ticket grijpen dat toegekend wordt aan de snelste Europese vaarder die op het WK niet die top vijftien haalde. Die Spelen vinden eind juni in Krakau plaats en daar zal Gabriël dus al top moeten zijn.” Gabriël startte in Praag enigszins in mineur. Hij finishte in de eerste heat 72ste op 80 kajakkers. De Mechelaar herpakte zich in de tweede heat. “Daarin maakte Gabriël veel minder fouten. Na de eerste heat keek hij tegen vijftig strafseconden aan. In de tweede heat beperkte hij die tot twee seconden. De twee chrono’s gaven aan dat hij inderdaad in de halve finale thuishoort. Om door te stoten tot de finale, lees de top tien halen, zal hij een stuk harder moeten gaan.”, evalueerde Maarten de eerste twee races van Gabriël.

Onze landgenoot ging in die halve finale dus sneller. Toch finishte hij pas drieëntwintigste en bleef een heel eind weg van die top tien.” Maarten De Wilde kon zich vinden in dat resultaat: “Als we het landentotaal bekijken dan zit onze Belg met een veertiende plaats op schema voor het WK. We willen echter meer en dus zal Gabriël de komende weken nog enkele stappen moeten zetten, Het blijft sowieso de ambitie om in tegenstelling tot Tokio nu wel rechtstreeks een Olympisch ticket op zak te steken. In Parijs moet hij dan proberen een veel beter resultaat neer te zetten dan in Tokio. Op korte termijn wordt het eerst uitkijken naar zijn prestatie in de volgende World Cup Slalom, die al komend weekeinde in het Sloveense Ljubljana-Tacen wordt gevaren. Ik hoop vooral dat Gabriël het zich daar wel makkelijker maakt en zich voluit focust op de eerste heat. Daarin meteen goed presteren betekent geen tweede heat moeten peddelen, energie die hij dan kan op sparen voor de halve eindstrijd”, knipoogt de technische directeur naar de jonge Mechelaar.

De resultaten.

K1 seniores mannen.

Heat 1: 80 deelnemers, eerste dertig plaatsen zich voor de halve finale, andere kajakkers moeten aan de slag in heat 2:

1. Jiri Prskavec (Tsj) 83.31

2. Joseph Clarke (GBr) 83.48

3. Lucien Delfour (Aus) 83.82

72. GABRIEL DE COSTER (BEL) 139.23 (50 seconden strafpunten)

Heat 2: 50 deelnemers, eerste tien plaatsen zich voor de halve finale, andere kajakkers zijn uitgeschakeld:

1. Noah Hegge (Dui) 85.13

2. Finn Butcher (NZl) 86.18

3. Stefan Hengst (Dui) 86.58

8. GABRIEL DE COSTER (BEL) 89.68

Halve finale: 40 kajakkers, eerste tien plaatsen zich voor de finale:

1. Jiri Prskavec (Tsj) 90.47

2. Rituan Castryck (Fra) 92.22

3. Jonny Dickson (GBr) 92.70

4. Jakub Kreci (Tsj) 92.74

5. Giovanni De Gennaro (Ita) 93.02

6. Martin Dougoud (Zwi) 93.30

7. Vit Prindis (Tsj) 93.96

8. David Llorente (Spa) 94.30

9. Lucien Delfour (Aus) 94.54

10. Hannes Aigner (Dui) 94.55

23. GABRIEL DE COSTER (BEL) 98.13