Diepenbeek

Pleegzorg Limburg is dringend op zoek naar pleeggezinnen voor crisisopvang. Het gaat om kinderen in crisissituaties, zoals misbruik of huiselijk geweld, waarvoor binnen de 24 uur opvang nodig is. “Van de 83 crisisoproepen dit jaar konden er maar 14 kinderen geplaatst worden.”