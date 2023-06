KRC Genk stuurt opvallende mail naar supporters: “Wij zijn geen smeerlapkes, en daar zijn we trots op”

KRC Genk heeft een fantastisch seizoen achter de rug en greep maar net naast de landstitel. Veel tijd om te treuren is er echter niet, want de volgende jaargang van de Jupiler Pro League komt er snel aan. De abonnementencampagne draait dus op volle toeren en in dat kader stuurde Racing vrijdag een opvallende mail, met een heleboel prikjes naar kampioen Antwerp, naar zijn fans.

“In Genk houden we niet van spellekes. Hier houden we van hét spelleke”, luidt het in de mail. “In onze arena lopen geen stewards op het veld, maar talenten. Hier ontbolsteren ruwe diamanten. Klaar om de top te bestormen. Ballenjongens? Die dienen hier niet om het spel te vertragen. Nee, die geven ons spel nog een extra impuls. Op naar het volgende doelpunt.”

“Ze zeggen dat we het niet vuil kunnen. Laat ze maar zeggen”, klinkt het verder. “Wij doen het op onze manier. Wij zijn geen smeerlapkes. En daar zijn we trots op. Wij spelen voetbal. Puur voetbal. Da’s Genk. Een Genkie, da’s pas een kenner. Die kent iets van voetbal. Van puur voetbal.”

Boodschap van fierheid

Wie bovenstaande tekst leest, merkt meteen een aantal prikjes naar landskampioen Antwerp op. “Deze communicatie was gericht aan onze eigen achterban en er zitten emoties in vervat die wij als club en als fan allemaal voelen”, reageert KRC Genk-woordvoerder Iben Sempels. “Iedereen interpreteert onze boodschap zoals hij of zij dat wil. Intrinsiek is het een boodschap van fierheid. We zijn fier op onze supporters, die ondanks een enorme dreun tot de laatste minuut achter de ploeg zijn blijven staan. En fier op de jeugdspelers die elke week ballenjongen zijn en hun eigen spel herkennen in het spel van de eerste ploeg. Fier dat we, ondanks de kritiek dat we smeriger moesten spelen, trouw gebleven zijn aan ons DNA.”