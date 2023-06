Kobe Vleminckx loopt in Parijs de snelste Belgische 100 meter in 23 jaar tijd

Kobe Vleminckx is vrijdagavond vierde geworden op de 100 meter in het voorprogramma van de Diamond League in Parijs. Met 10.23 zette hij de snelste Belgische chrono in 23 jaar tijd neer.

De chrono van de 25-jarige Vleminckx hing in de lucht, want twee weken geleden liep hij in het Duitse Rehlingen al 10.22 met een net iets te voordelige rugwind van 2.1 meter per seconde. De limiet staat op 2.0 meter rugwind per seconde. Vrijdag in Parijs stond er slechts 0.2 meter rugwind per seconde. Het persoonlijk record van Vleminckx stond sinds het BK atletiek van vorig jaar op 10.25.

Het WK in Boedapest is nog heel veraf voor Vleminckx, want de limiettijd bedraagt 10.00. En toch tilt hij de Belgische sprint nu al naar een hoger niveau, want zijn tijd is de snelste Belgische chrono in 23 jaar tijd. In 2000 was Jean-Marie Irie Bi Tra met 10.19 nog net iets sneller. Op de Belgische ranking aller tijden blijft Vleminckx vijfde.